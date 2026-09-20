Волонтеры помогли проголосовать пожилой жительнице в Наро-Фоминском округе

Активисты молодежного комплексного центра помогли проголосовать пожилой жительнице Галине Горбачевой. Из-за возраста и состояния здоровья ей было трудно самостоятельно добраться до участка.

Галина Александровна находится под опекой волонтеров еще с пандемии. Она ответственно относится к гражданским обязанностям, но в этот раз ей понадобилась помощь. Активисты сразу пришли на выручку.

В этот же день на своем участке проголосовала Наталия Титова, председатель местного отделения всероссийского общества глухих. Она отметила, что ей близок лозунг: «Твой голос — сила России».

По ее мнению, за этими словами стоит ответственность: голосовать — значит подтвердить, что ты со своей страной, не оставаться в стороне от происходящего вокруг. Это позиция человека, который привык подтверждать слова конкретными делами.

Эти две истории — о людях, которые не остаются в стороне. Одни подают пример активной жизненной позиции, другие — пример человеческой доброты и поддержки. Вместе это создает то самое чувство единства, которое делает страну сильной.