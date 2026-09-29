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    Инспекторы проверили 19 тысяч автобусных маршрутов «Москва — область»

    Фото: Административно-пассажирская инспекция Подмосковья

    В Административно-пассажирской инспекции Московской области создали межрегиональное управление № 1. Инспекторы АПИ вместе с коллегами из московского ГКУ «Организатор перевозок» вышли на совместные проверки смежных межрегиональных маршрутов «Москва — область», сообщили в ведомстве.

    За короткий срок проверок проверили 2 433 автобуса и 19 049 пассажиров. Нарушителям дисциплины оплаты проезда вынесли 735 постановлений.

    «В Московском регионе общественным транспортом ежедневно пользуются более 2,5 миллионов человек, смежные маршруты между столицей и областью пользуются популярностью у пассажиров, так как многие ездят на работу в столицу и наоборот. На начальном этапе совместной работы Административно-пассажирской инспекции и Организатора перевозок нарушителям дисциплины оплаты проезда уже вынесено 735 постановлений», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

    За безбилетный проезд и другие нарушения в Подмосковье штрафуют инспекторы ГКУ «Административно-пассажирская инспекция», а в Москве — контролеры ГКУ «Организатор перевозок». Штраф за безбилетный проезд везде — пять тысяч рублей. Проезд оплачивается строго при входе, на некоторых маршрутах карту нужно прикладывать и при выходе из автобуса.

    Карта «Стрелка» на маршрутах проекта «Москва — область» не действует. Вместо нее удобно пользоваться «Тройкой» с абонементом «Единый» зоны «Пригород» на 30, 90 и 365 дней. Пассажирам доступны льготы, нужно иметь при себе подтверждающие документы.

    На территории Московской области действует закон, запрещающий использование иных средств оплаты транспорта, кроме транспортных, льготных и банковских карт.

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