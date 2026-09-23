Ремонт моста через реку Яхрому у деревни Давыдково завершат весной 2027 года

Капитальный ремонт моста через реку Яхрому в Дмитровском округе выполнили наполовину, работы планируют завершить весной 2027 года. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Мост длиной 35 метров возле деревни Давыдково ремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Сейчас специалисты занимаются примыканиями и конструкциями открылков.

«Строительная готовность моста составляет 50%. Мостовики соорудили свайное поле, насадки устоев и подферменников, зуб упора и портальные стенки, смонтировали балки пролетного строения, провели армирование стенок и открылков, а также устроили конус насыпи. Сейчас специалисты разрабатывают котлован на примыканиях, устраивают арматурный каркас открылков шкафных стенок и монтирую опалубку», — рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.

В рамках ремонта полностью заменят пролетное строение, обновят опоры и сопряжения с подъездными дорогами, уложат гидроизоляцию и новую дорожную одежду, нанесут разметку, установят барьерные и перильные ограждения. Также предстоит смонтировать дождевую канализацию, деформационные швы и выполнить монолитные участки сооружения.

Рабочее движение по обновленному мосту рассчитывают открыть в январе будущего года, а весь комплекс работ завершат к апрелю. На время ремонта автомобили используют временный мост.

Сооружение построили в 1963 году. Оно обеспечивает транспортную связь между деревнями Давыдково, Клюшниково, селом Синьково и поселком Новосиньково. Ежедневно по нему проезжают около двух тысяч автомобилей.