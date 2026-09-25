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    Нормативное качество воздуха подтвердили в Раменском и Ленинском округах

    Фото: Минэкологии МО

    Мобильные лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» исследовали качество атмосферного воздуха в двух муниципалитетах на юге Подмосковья. Об этом сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

    Пробы отбирали в двух локациях города Раменское и в деревне Калиновка Ленинского округа. Основанием стали обращения жителей, пожаловавшихся на посторонние запахи.

    «Специалисты мобильной лаборатории провели исследования качества воздуха в двух локациях города Раменское и в деревне Калиновка Ленинского округа. В последнем случае исследования проводились поздним вечером, когда, по словам жителей, усиливается запах лакокрасочных материалов», — рассказал Фирсов.

    Анализ проводился по 32 основным загрязняющим веществам. На момент отбора проб метеорологические условия не способствовали рассеиванию загрязняющих веществ, однако превышений гигиенических нормативов не зафиксировано. Содержание нормируемых загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не превышало 0,2 ПДКм.р.

    Всего на уходящей неделе мобильные лаборатории «Мособлэкомониторинга» работают в 12 муниципальных образованиях, в том числе в выходные дни.

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