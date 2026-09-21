Более тысячи человек прошли диспансеризацию на акции в Подмосковье 19 сентября

В минувшую субботу, 19 сентября, жители Подмосковья могли пройти диспансеризацию в девяти учреждениях с утра до полуночи. Об итогах акции рассказали в Министерстве здравоохранения региона.

Возможность обследоваться вне рабочих часов оказалась востребованной: за один день проверку прошли более 1,1 тысячи человек, а суммарно с начала акции помощь получили свыше 4,3 тысячи жителей.

«Для нас важно, чтобы профилактические обследования были доступны каждому. Не все жители имеют возможность пройти диспансеризацию в будние дни, поэтому 19 сентября, в дополнение к акции в парках, мы организовали мероприятия в поликлиниках — часть учреждений работала с утра до полуночи», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Помимо осмотров, для посетителей провели занятия в «Школах здоровья». Специалисты объяснили правила профилактики заболеваний, научили измерять давление и оказывать первую помощь при ухудшении самочувствия.