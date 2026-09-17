Благотворительный концерт прошел на заводе в Красногорске

На один вечер цех градообразующего предприятия «Бецема» превратился в концертный зал. Благотворительный вечер «Время помнить» был посвящен сбору средств на возведение Иоанно-Златоустовского храма-памятника погибшим защитникам Отечества в деревне Козино.

Место для благотворительного концерта выбрали не случайно. В годы Великой Отечественной войны на предприятии выпускали оборудование для фронта.

Главным музыкальным событием вечера стало исполнение Второго концерта для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова. Обладатель премии международного конкурса имени Рахманинова Иван Бессонов выступил под аккомпанемент Симфонического оркестра Московской областной филармонии под управлением Дмитрия Юровского.

Любой желающий мог сделать пожертвование на строительство храма, а также оставить свое имя на кирпиче, который в дальнейшем займет свое место в стенах церкви.

Храм в Козине связан с историей обороны Москвы. В 1941 году здесь проходил последний рубеж, который держали бойцы 9-й гвардейской стрелковой дивизии под командованием генерала Белобородова. Старый храм был взорван в 1958 году. В 2008-м заложили первый камень нового здания, однако позднее строительство остановилось. И вот сейчас, в 2026 году, стройка возобновляется. Подробности и реквизиты для пожертвований размещены на официальном сайте храма.