В Подмосковье открылся ситуационный центр по наблюдению за выборами

В региональном исполнительном комитете «Единой России» в Реутове открылся ситуационный центр по наблюдению за выборами. Он будет работать все три дня голосования — с 18 по 20 сентября. Сюда будет поступать информация с избирательных участков Подмосковья от наблюдателей, подготовленных партией.

В центре дежурят юристы и координаторы. Их задача –следить за ходом голосования, фиксировать обращения наблюдателей и оперативно реагировать на спорные ситуации, взаимодействуя с избирательными комиссиями и правоохранительными органами. Первый замруководителя регионального исполкома «Единой России» Александр Новосельцев отметил, что благодаря масштабной летней подготовке партия обеспечила присутствие наблюдателей на всех избирательных участках региона. «Наши наблюдатели уже вышли на дежурство и будут находиться на местах все три дня. Главная задача нашей команды в ситуационном центре — координировать работу на местах и оперативно помогать. Мы собрали здесь сильную команду специалистов: юристов и экспертов, которые могут разрешить любую конфликтную ситуацию, четко разъяснить права и обязанности как наших наблюдателей, так и других участников процесса. Этот центр будет постоянно на связи», — рассказал Александр Новосельцев.

Руководитель аппарата Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Егор Балакшин добавил, что центр будет работать до полного подведения итогов и мониторинга протоколов по региону. «Все идет в штатном режиме. У наблюдателей возникают некоторые вопросы процедурного характера, но у нас люди опытные, поэтому пока проблем нет. У нас отлажен механизм передачи данных и взаимодействия с избирательными комиссиями для устранения недочетов. Стараемся собрать полную картину, чтобы предоставить ее и средствам массовой информации, и всем заинтересованным сторонам», — отметил Егор Балакшин. В Богородском округе за прозрачностью выборов будут следить около 400 наблюдателей, из них 130 — от «Единой России». Волонтер «Молодой Гвардии» Алена Букова впервые стала наблюдателем от партии — на избирательном участке в Ногинске. «Я чувствую колоссальную ответственность за чистоту выборов, ведь от их итогов зависит будущее нашего округа и всей страны. Подготовка была серьезной: юристы разобрали с нами нюансы, о которых обычный человек даже не задумывается. Теперь у меня есть четкий алгоритм действий — это придает уверенности. Моя задача — фиксировать все, что происходит на участке, и обеспечить, чтобы каждый голос был учтен честно. Когда видишь доверие в глазах избирателей, понимаешь, что все делается не зря, ощущаешь себя частью большого важного дела», — поделилась девушка. В Щелкове наблюдателем стал участник СВО, юрист Александр Винокуров.