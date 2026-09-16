Пожарную безопасность 819 учебных организаций проверили в Подмосковье летом

В Подмосковье специалисты МЧС оценили состояние противопожарной защиты образовательных учреждений. Об этом говорили на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности 16 сентября.

Перед началом учебного года проверку прошли 819 организаций. По словам главного государственного инспектора по пожарному надзору региона Александра Медведева, инспекторы оценивали исправность систем оповещения, состояние путей эвакуации и готовность сотрудников к действиям при чрезвычайных ситуациях.

В 81 учреждении специалисты выявили 460 нарушений, поэтому эти объекты остаются на особом контроле. Среди проблем — неисправные системы автоматической защиты, эксплуатация оборудования со сроком службы более 10 лет и нарушения требований к эвакуационным путям.

Еще 103 объекта не проходили приемку из-за строительства или капитального ремонта. МЧС предлагает проводить там профилактические визиты, чтобы руководители могли своевременно устранять недостатки и получать оценку состояния противопожарных систем.

В сентябре в регионе проходит месячник безопасности. В школах организуют инструктажи, открытые уроки и практические тренировки, включая отработку действий при угрозе БПЛА. В среду, 16 сентября, во всех образовательных учреждениях области состоялись масштабные учения по эвакуации.

Кроме того, в регионе внедряют единые методические материалы, которые помогут педагогам самостоятельно проводить занятия по пожарной безопасности. Комплекс мер включает как устранение технических нарушений, так и регулярную практическую подготовку школьников и сотрудников.