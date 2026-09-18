Московская область активно развивает взаимодействие с Китаем сразу по нескольким направлениям — от инвестиций и промышленности до образования и сферы искусственного интеллекта. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и чрезвычайный и полномочный посол КНР в России Чжан Ханьхуэй во время рабочей встречи обсудили уже реализованные проекты и дальнейшее сотрудничество.

Россия и Китай в этом году отмечают 30-летие стратегического партнерства, а также 25-летие Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Московская область вносит заметный вклад в укрепление связей между странами, последовательно расширяя деловые и гуманитарные контакты. За последние три года представители Подмосковья шесть раз посещали Китай. В 2024 году регион заключил меморандум о сотрудничестве с провинцией Шаньдун, а Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области договорилось о взаимодействии в сфере внешнеэкономической деятельности с Департаментом коммерции провинции Ляонин. «Мы здесь, чтобы обсудить важные направления нашего сотрудничества. Китайские компании приходят в наши индустриальные парки — это и автомобильная промышленность, и все, что связано с роботами, с глубокой технологичной переработкой. Мы и дальше будем приглашать, искать резидентов, хотим, чтобы вы знали, что наши парки открыты для инвесторов», — отметил Андрей Воробьев.

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Товарооборот двух стран стремительно растет. Значительный вклад в этот процесс вносят два сухих порта на территории Подмосковья — «Белый Раст» и «Селятино». Они являются совместными проектами с КНР.

«Контейнерные перевозки год от года показывают увеличение товарооборота. Мы вносим свою лепту в части того, что касается дорог, дополнительной инфраструктуры. Наш малый и средний бизнес имеет возможность отправлять на экспорт все, что сегодня в Китайской Народной Республике с удовольствием покупают. Понимаем, насколько это важно, чувствительно, будем продолжать эту работу», — подчеркнул губернатор Подмосковья. Торговля и инвестиции Китай остается одним из ключевых внешнеэкономических партнеров Московской области. С 2021 года взаимный товарооборот региона с КНР вырос почти в два раза, а доля Подмосковья превышает восемь процентов в общем объеме внешней торговли России и Китая. «У нас очень хорошо развито сотрудничество с Московской областью, все больше и больше китайских инвесторов работают у вас. Инвестиционные условия в Подмосковье становятся все лучше и лучше. Мы хотим выразить благодарность за то, что вы предоставляете хорошие возможности для работы, сотрудничества между китайскими и российскими партнерами. Конечно, это очень важно. Отношения России и Китая развиваются динамично, в этом году наши лидеры встречались уже дважды», — напомнил Чжан Ханьхуэй. По словам посла, за первые восемь месяцев года товарооборот России и Китая достиг 185 миллиардов долларов и на 28% превысил показатели аналогичного периода 2025-го.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

«Это небывалые достижения. Здесь, конечно, огромный вклад Московской области. Нам очень важна и нужна ваша поддержка. Мы будем и дальше работать вместе, чтобы достигнуть еще больших успехов», — подчеркнул Чжан.

Одним из крупнейших совместных проектов стал бизнес-парк «Гринвуд» в городском округе Красногорск. Сейчас из 400 его резидентов 170 представляют китайский бизнес, а на предприятиях создали свыше 4,5 тысячи рабочих мест. В следующем году там планируют открыть новую очередь, объем инвестиций в которую составит четыре миллиарда рублей. Продолжается развитие и логистической инфраструктуры. В Дмитровском округе строят вторую очередь транспортно-логистического центра «Белый Раст». После завершения работ объект сможет принять дополнительно две тысячи сотрудников, а пропускная способность сухого порта увеличится втрое.

В Наро-Фоминском округе новые мощности логистического хаба «Селятино» планируют запустить до конца 2027 года.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/4 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 4/4

Китайские производства в регионе Компании из КНР продолжают размещать производства непосредственно в Московской области. В апреле в городском округе Подольск компания «Чинт Электрик» начала выпуск оборудования для передачи и распределения электроэнергии, а также защиты электросетей от перегрузок и коротких замыканий. В Воскресенске компания «Северный океан», представляющая провинцию Шаньдун, рассчитывает в следующем году открыть производство гепарина натрия. Объем инвестиций в проект оценивают в миллиард рублей. Еще один проект связан с робототехникой. На территории государственного индустриального парка «Титан» в Ленинском округе в следующем году российская компания «Смарт Импорт» совместно с китайской CRP Robot намерена запустить выпуск промышленных роботов.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/2 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/2

Кроме того, в Солнечногорске прорабатывают проекты по производству комплектующих для грузовых автомобилей и колесных дисков для сельскохозяйственной техники.

Образование и обмен опытом В конце марта в Московской области состоялась Неделя китайской культуры, в рамках которой представители КНР побывали в шести школах региона. В числе площадок был Технолицей имени Долгих в Истре, где стороны обменялись практиками управления образовательными учреждениями и применения искусственного интеллекта в учебном процессе. В апреле в Китае прошла стажировка для 100 представителей образовательной и муниципальной сферы из 21 муниципалитета Подмосковья. В состав делегации вошли директора школ, руководители системы образования, представители вузов и администраций городских округов. По итогам поездки российские участники заключили 12 соглашений с китайскими образовательными учреждениями.

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«Я хотел бы поблагодарить команды, работающие в провинциях Китая, за отзывчивость, гостеприимство и внимание к нашим делегациям, которые отправляются в КНР для обмена опытом по различным направлениям — на заводы, предприятия и т. д. Для нас это очень важно. Система ЖКХ, все, что связано с цифровизацией, экологией, робототехникой, — над всем этим работают наши команды», — отметил Андрей Воробьев.

Глава региона коснулся и темы культурного обмена. Туристы из Китая часто посещают Подмосковье, чтобы осмотреть множество исторических мест. «Ну и, конечно, сотрудничаем во всем, что касается гуманитарной сферы — университеты, школы. У нас сегодня большой запрос на профессиональное образование. Стараемся создавать технологичные колледжи, это сейчас наш приоритет. Поэтому мы бы хотели более подробно изучить успешный опыт Китая в профобразовании», — добавил губернатор. За минувший год более 100 студентов из Московской области стали участниками образовательных обменов и посетили Китай. В свою очередь, в подмосковных вузах получали знания 34 студента из КНР. Китайский язык сегодня изучают свыше пяти тысяч школьников региона. Развитие совместных проектов в сфере ИИ Еще одной точкой взаимодействия становится развитие цифровых технологий и искусственного интеллекта. В июне делегация Московской области во главе с губернатором приняла участие во Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае (WAIC), где представители региона ознакомились с технологическими разработками и решениями в сфере ИИ и роботизации.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/3 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 3/3

«Председатель КНР Си Цзиньпин открывал ее и пригласил к сотрудничеству в сфере ИИ большое количество стран. Мы в составе делегации посетили большую выставку, где познакомились с различными решениями, касающимися роботизации, искусственного интеллекта. Видим в этом очень важный для нас потенциал», — заметил Андрей Воробьев.