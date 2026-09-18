Историческую реконструкцию провели на избирательном участке в Можайском округе

18 сентября на участке № 1614 в деревне Бородино жителей округа встретили «гусары». Они не только проголосовали одними из первых, но и создали праздничную атмосферу.

Участники реконструкции отдали свои голоса и помогли встретить других избирателей. Для многих это стало приятным сюрпризом: можно было сделать фотографию с «гусарами» и почувствовать связь с историей родного края.

«На Бородинском поле наши предки стояли за Отечество не ради славы, а ради будущего. Сегодня мы продолжаем их дело — отдать голос, значит не остаться в стороне, когда решается судьба страны», — поделились «гусары».

Бородино — место с богатой историей. В дни голосования здесь особенно важно помнить: мы не просто выбираем будущее, мы продолжаем традиции ответственных и неравнодушных людей. Избирательница Светлана отметила, что такие встречи запоминаются надолго.

«Спасибо за настроение, очень неожиданно встретить таких людей на избирательном участке! Эти выборы мне точно запомнятся», — отметила она.