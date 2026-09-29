Качество стоков в районе реки Камарихи проверили в Дмитровском округе

Специалисты лаборатории «Мособлэкомониторинга» отобрали пробы сточных вод предприятия «Сектор», очистные сооружения которого расположены в деревне Хорьяково. После получения результатов инспекторы Минэкологии Подмосковья оценят их и примут процессуальное решение.

18 августа после внезапного отключения электроснабжения произошел аварийный сброс сточных вод в реку Камариху. Оборудование очистных сооружений оставалось без питания 10–12 часов, что привело к гибели микроорганизмов, которые очищают сточные воды. Была нарушена работа системы биологической очистки.

После восстановления электроснабжения предприятие закупило и подключило дизельный генератор на случай повторных отключений. В реку внесены специальные бактериальные препараты для восстановления активного ила, закуплены и смонтированы дополнительные емкости для биологической очистки стоков. Это позволит увеличить производительность сооружений и создать резерв мощности.

Специалисты ежедневно контролируют качество стоков и состояние микроорганизмов. Ориентировочный срок восстановления стабильной работы составит две–три недели.