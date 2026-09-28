Семейный фестиваль прошел в Наро-Фоминском округе

Семейный фестиваль состоялся в парк-отеле «Благоречье» в селе Атепцево 26 сентября. Организаторы подготовили насыщенную программу для всех возрастов, и каждый смог найти занятие по душе.

Гостей семейного фестиваля поприветствовали заместитель председателя Московской областной думы Олег Рожнов и председатель окружного совета депутатов Геннадий Пензов.

На сцене выступали артисты местного дома культуры и чествовали участников «Активного долголетия», выполнивших нормативы ГТО. Взрослые и дети расписывали деревянные фигурки, делали свечи и поделки из природных материалов на мастер-классах.

Посетители могли рассмотреть сельскохозяйственную технику, заглянуть к кузнецу, попробовать свежее молоко и выпечку от местных производителей и сделать яркие снимки на память в специально обустроенных осенних фотозонах. Самые маленькие гости катались на пони и общались с животными в контактном зоопарке.