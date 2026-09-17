Центр активности детей и молодежи открыли в Павловском Посаде

17 сентября в Павлово-Посадском городском округе на базе Дома культуры «Ленский» состоялись два значимых события — открытие Центра активности детей и молодежи «Движение Первых» и отчетная конференция местного отделения. В мероприятиях приняли участие руководители социальных блоков округа, представители Ассоциации ветеранов СВО, участники специальной военной операции, наставники, активисты и родительское сообщество.

Председатель местного отделения Андрей Афанасьев доложил о деятельности организации в округе. В текущем году в Павловском Посаде начали работу два новых первичных отделения — в Доме детского творчества и в Центре развития и поддержки семьи «Росток». Воспитанники студии «Театр мод. Машенькина мастерская» стали лауреатами II степени на региональном этапе всероссийского конкурса «Российская школьная весна».

В каждом первичном отделении формируется Совет Первых — орган самоуправления, созданный для того, чтобы ребята могли влиять на развитие движения, предлагать идеи и воплощать их в жизнь. Специалист по организации работы Анна Волошина представила новый Совет Первых местного отделения, в который вошли представители от каждой из 14 первичек.

Участники конференции единогласным решением утвердили 11 делегатов от округа для участия в региональной конференции. Заместитель главы округа Светлана Аргунова провела церемонию награждения тех, кто внес большой вклад в развитие движения.

«Сегодня мы познакомились с новым Советом Первых, делегатами и открыли новое пространство для свершений — Центр Движения Первых! Теперь наших ребят объединяет один родной центр активности детей и молодежи. Уверен, такие встречи станут доброй традицией. Благодарю всех участников Конференции!» — отметил временно исполняющий полномочия главы округа Сергей Балашов.