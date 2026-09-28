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    Новый остановочный павильон открыли в деревне Васькино под Чеховом

    Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

    В деревне Васькино городского округа Чехов появилась новая автобусная остановка. Объект построили по просьбам жителей в рамках муниципальной программы развития дорожно-транспортного комплекса.

    Заместитель главы округа Александр Богомолов вместе с представителями Управления благоустройства проверил готовность нового остановочного пункта.

    В рамках работ специалисты оборудовали заездной карман, подход к остановке и посадочную площадку. Также установили бортовые камни, уложили асфальтобетонное покрытие, смонтировали павильон и необходимые дорожные знаки.

    Ранее жители Васькино неоднократно обращались с просьбой создать комфортное место ожидания общественного транспорта. Теперь пассажиры смогут пользоваться новой остановкой, отвечающей современным требованиям безопасности и удобства.

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