Инженерные сети не пострадали при атаке БПЛА на дом в Истре

Инженерные системы дома № 12 на Юбилейной улице в Истре не получили повреждений после атаки БПЛА и работают в штатном режиме. При этом одна из квартир получила серьезные повреждения, локально пострадал фасад здания, сообщили в Фонде капитального ремонта Московской области.

Предварительно, переселение потребуется жильцам одной квартиры. Тепловой контур дома планируют восстановить до 21:00. К работам управляющая компания привлекла 12 человек.

После атаки БПЛА помощь организовали и для жителей дома № 4, корпус 1 на улице Летчика Ларюшина в Люберцах. Для них открылся круглосуточный пункт временного размещения с горячим питанием, водой, местами для отдыха и средствами личной гигиены.

В ночь на воскресенье Московский регион подвергся массированной атаке беспилотников. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с предыдущего дня на всех рубежах отразили более 1,6 тысячи БПЛА, в том числе 450 на подлете к столице.