Более 100 участников собрал турнир по боксу в Люберцах

Традиционный турнир памяти заслуженного тренера Виталия Островерхова обычно проходит в Люберцах в мае, но в этот раз из-за нестыковок всероссийского календаря соревнования перенесли на осень и впервые сделали региональными. В течение трех дней за награды боролись более 100 юных боксеров.

Виталий Островерхов — личность для боксеров легендарная. Он был не только тренером, но и первым директором люберецкой школы бокса «Спартак». Взрастил много боксеров, несмотря на то, что потерял руку в годы войны. После смерти Островерхова 7 мая 1995 года было решено провести соревнования его памяти, которые стали традиционными.

Вдова тренера Светлана Островерхова не пропустила ни одного турнира. «В этом году мы немножечко понизили, как говорится, статус турнира, но для нас это неважно. Важно нам, что приезжают дети и что имя Виталия Андреевича живет», — поделилась она.