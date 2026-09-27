Еще 14 школьников получили первые паспорта в Люберцах
В городском округе Люберцы состоялась торжественная церемония вручения первых паспортов гражданам России. Главный документ получили 14 учеников гимназии № 16 «Интерес» — активисты, участники олимпиад, спортивных соревнований и общественных проектов.
Среди них — восьмиклассник Тимофей Казаков. Его выбрали участником церемонии не только за успехи в учебе, но и за активную общественную деятельность. Школьник состоит в «Движении первых», представляет гимназию на различных конкурсах и соревнованиях. В будущем Тимофей планирует стать нейрохирургом.
«Я горд получить паспорт Российской Федерации. Это страна с великой историей, великими достижениями и людьми. Я очень рад, что получил паспорт этой страны», — рассказал Тимофей Казаков.
В числе получателей первого паспорта были участники всероссийских конкурсов, олимпиад, спортсмены, волонтеры и активисты гимназии.
«Для меня было неожиданно получить это приглашение. Я очень рад стать участником такого мероприятия. У нас большая и могучая история, и я рад получить паспорт гражданина России», — поделился ученик гимназии Никита Аглицкий.
Паспорта школьникам вручил глава городского округа Люберцы Владимир Волков. Он отметил, что получение первого документа — это не только новые возможности, но и большая ответственность.
«Сегодня вы получаете самый главный документ — документ гражданина Российской Федерации. Он открывает перед вами многие двери, вы становитесь на ступеньку ближе к взрослой жизни. Но важно помнить и об ответственности», — сказал Владимир Волков.
Вместе с паспортами школьники получили обложки для документов и экземпляры Конституции Российской Федерации.