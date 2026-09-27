Еще 14 школьников получили первые паспорта в Люберцах

Среди них — восьмиклассник Тимофей Казаков. Его выбрали участником церемонии не только за успехи в учебе, но и за активную общественную деятельность. Школьник состоит в «Движении первых», представляет гимназию на различных конкурсах и соревнованиях. В будущем Тимофей планирует стать нейрохирургом.

«Я горд получить паспорт Российской Федерации. Это страна с великой историей, великими достижениями и людьми. Я очень рад, что получил паспорт этой страны», — рассказал Тимофей Казаков.

В числе получателей первого паспорта были участники всероссийских конкурсов, олимпиад, спортсмены, волонтеры и активисты гимназии.