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    Тематический фестиваль для семей защитников Отечества провели в Наро-Фоминске

    Фото: Министерство социального развития Подмосковья

    В оздоровительном комплексе «Литвиново» Наро-Фоминского округа 24 сентября состоялся тематический фестиваль для детей и вдов защитников Отечества. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

    Мероприятие прошло при совместной поддержке Фонда «Защитники Отечества» и ГУ МВД России по Московской области. Фестиваль объединил образовательную, творческую и развлекательную программу, а также стал площадкой для открытого общения и обсуждения вопросов, волнующих семьи защитников Отечества.

    День начался с чаепития с руководителем филиала фонда «Защитники Отечества» Московской области Ольгой Ермаковой, в ходе которого участники обсудили предложения по совершенствованию действующих программ и мероприятий для семей защитников Отечества. Для детей и их родителей организовали творческие мастер-классы: они собирали букеты из цветов, расписывали деревянные спилы и изготавливали поделки. Также участники могли сыграть в боулинг, бильярд и настольный теннис.

    После обеда для участников провели встречу с сотрудниками ВТБ, посвященную кибербезопасности. Им рассказали о правилах безопасного поведения в интернете, способах защиты персональных данных и денежных средств, а также о распространенных схемах мошенничества.

    Завершился фестиваль концертом. Перед гостями выступили артисты, в том числе автор-исполнитель, лауреат песенного конкурса «Движение Газманов — Родники», солистка «Культурного центра „Красногорская филармония“» Ольга Панюшкина — с 2022 года она регулярно посещает зону специальной военной операции и дала более 100 концертов для российских военнослужащих. Также выступил заслуженный артист Российской Федерации, артист Московского театра на Таганке Валерий Черняев.

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