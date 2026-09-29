Конкурс красоты и таланта прошел в Химках

28 сентября в многофункциональном социальном комплексе «Восход» прошел четвертый городской конкурс красоты и таланта «Мисс и Миссис Химки-2026». В финале выступили 16 конкурсанток в возрасте от 18 до 45 лет.

Программа включала три этапа: выход-визитку, творческое выступление и дефиле в вечерних платьях. Девушки состязались в трех возрастных категориях: «Мисс», «Миссис» и «Миссис-классик». Им предстояло продемонстрировать обаяние, харизму и разнообразные таланты: конкурсантки пели и танцевали, показывали театральные номера, читали стихи и общались с залом.

Титул «Мисс Химки» завоевала Алена Зайцева — студентка первого курса Академии гражданской защиты. Победу в категории «Миссис» разделили сразу две финалистки — Мария Колесник и Ольга Нежданова, набравшие равное количество баллов. Мария, мама дочери, актриса и организатор праздников, получила титул «Миссис Химки». Ольга Нежданова — мама двоих сыновей, руководитель отдела охраны труда, пожарной безопасности и экологии на лакокрасочном предприятии — стала «Королевой Химок». Титул «Миссис Химки-классик» достался Татьяне Онежко — ведущему специалисту по закупкам и внешней экономике в сфере металлообработки.

Особое внимание жюри уделило многодетным мамам: маме четверых сыновей, бизнес-леди Анне Шиловой и маме троих детей, ведущей мероприятий Наталье Симоновой. Обеим присвоили почетный титул «Мама года».

Конкурс традиционно прошел при поддержке химкинского отделения организации «Союз женщин России». Организаторами выступили директор конкурса «Мисс и Миссис Химки», рекордсмен России по титулам Елена Тараненко совместно с обладательницей титула «Миссис Химки-2023» Юлией Маковецкой.

Главная цель конкурса — показать многогранный образ современной женщины России. Организаторы сделали акцент не только на внешней привлекательности, но и на внутреннем богатстве, талантах, интеллекте и активной жизненной позиции участниц. Все финалистки получили почетные титулы, короны, а также подарки от партнеров конкурса.