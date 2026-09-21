Подмосковная служба помощи при ДТП обработала 2,7 тысячи заявок за неделю

С 11 по 17 сентября Служба помощи при ДТП Центра безопасности дорожного движения Подмосковья оказала поддержку участникам 2,7 тысячи аварий, в которых никто не пострадал. Консультации получили 5,5 тысячи водителей, сообщили в региональном Минтрансе.

В центрах помощи специалисты оформили более тысячи дорожно-транспортных происшествий. Из них 254 аварии участники зарегистрировали по Европротоколу, еще 123 — с помощью расписки.

Получить помощь можно по телефону горячей линии или в одном из 16 центров, работающих в регионе. Служба консультирует водителей и помогает оформить ДТП без пострадавших.

В случае аварии или поломки автомобиля водителям рекомендуют в первую очередь обеспечить собственную безопасность. После выхода из машины необходимо отойти в безопасное место, например за барьерное ограждение, и позвонить по единому номеру 112.