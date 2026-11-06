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    Услугой подготовки градпланов в Подмосковье воспользовались более 100 тысяч раз

    Фото: медиасток.рф

    С начала года услугой «Подготовка градостроительных планов земельных участков» в Московской области воспользовались свыше 100 тыс. раз. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

    Услуга доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Бизнесу» — «Земля» — «Кадастр и регистрация права». Для подачи заявления нужно авторизоваться на регпортале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить необходимые документы.

    В услугу внедрен сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта. Он проверяет прикрепленные к заявлению файлы и выявляет некорректно загруженные документы, что помогает исправить ошибку еще до отправки заявления в ведомство.

    Градостроительный план земельного участка — обязательное условие для строительства и реконструкции капитального объекта. Он необходим для подготовки проектной документации, получения разрешения на строительство и ввода объекта в эксплуатацию.

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