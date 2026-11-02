Бесплатный онкоскрининг помог выявить патологии у 16 жителей Подмосковья за день

В минувшую субботу, 31 октября, онкоскрининг в центрах амбулаторной онкологической помощи Московской области прошли 464 человека старше 18 лет. У 16 участников обнаружили возможные отклонения, поэтому их направили на дополнительную диагностику. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

С начала года в подобных профилактических мероприятиях приняли участие более шести тысяч жителей региона.

«В прошедшую субботу онкоскрининг прошли 464 человека. У 16 из них заподозрены отклонения, и все они направлены на углубленную диагностику. С начала года в таких мероприятиях приняли участие более шести тысяч жителей Подмосковья. Раннее выявление заболеваний остается основой эффективного лечения», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр здравоохранения региона Максим Забелин.

Во время акции желающие могли проконсультироваться с онкологом, проверить кожу на наличие новообразований и пройти обследования для оценки рисков злокачественных заболеваний органов дыхания и пищеварения.

Для женщин были доступны цитологическое исследование, маммография или УЗИ молочных желез — в зависимости от возраста. Мужчинам предлагали сдать анализ на простатический специфический антиген (ПСА), который помогает выявить риски рака предстательной железы.

Информация о работе онкологической службы региона размещена на онкопортале Минздрава Московской области.