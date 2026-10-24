Администрация Можайского округа провела встречу с многодетными семьями

22 октября в Можайском культурно-досуговом центре прошла встреча в формате открытого диалога. За круглым столом собрались представители администрации и активисты-родители многодетных семей округа.

Мероприятие возглавила заместитель главы округа Елена Заболотная. В обсуждении также приняли участие ее коллеги из образовательного и социального блоков.

Основной целью стало обсуждение насущных вопросов, касающихся жизни детей и семей. Родители смогли напрямую задать волнующие их вопросы профильным специалистам.

В ходе беседы детально затронули темы семейного образования — особенности его организации и поддержки на муниципальном уровне. Отдельное внимание уделили занятиям для детей с ограниченными возможностями здоровья: обсуждались доступность программ и создание комфортной среды для каждого ребенка.

Особые слова благодарности прозвучали в адрес организаторов кружков в Можайском культурно-досуговом центре. Родители отметили, что творческие объединения доступны для ребят с самыми разными интересами, что позволяет каждому найти занятие по душе.

Елена Заболотная подвела итоги обсуждения, поблагодарила родителей за активную жизненную позицию и вовлеченность в жизнь округа. Она отметила, что администрация надеется сделать такие встречи традиционными.

Кроме того, в ходе диалога проработали механизмы дальнейшего взаимодействия и наметили планы по проведению совместных мероприятий.