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    Конкурс на капремонт дороги на Инициативной улице объявили в Люберцах

    Фото: Медиасток.РФ

    В Люберцах объявили открытый электронный конкурс на капитальный ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения на улице Инициативной. Об этом сообщила министр Правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

    Извещение опубликовано в Единой информационной системе в сфере закупок. В рамках закупки планируется отремонтировать участок протяженностью 1,403 километра с кадастровым номером 50:22:0010109:38937.

    Работы включают инженерные изыскания и подготовку проектной документации. Их финансируют за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа Люберцы по государственной программе «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».

    Завершить работы по этому объекту планируется в 2027 году.

    Комитет по конкурентной политике напоминает, что актуальная информация о закупках и земельно-имущественных торгах ежедневно размещается в канале ведомства в «Макс».

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