Вышитую карту Подмосковья представили в Подмосковье

В культурно-просветительском центре «Дубровицы» в Подольске 22 октября прошла научно-практическая конференция «Сила традиций: путь к единству», приуроченная ко Дню народного единства. Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

В мероприятии приняли участие порядка 650 человек — этнографы, фольклористы, руководители любительских коллективов народного творчества и мастера декоративно-прикладного искусства.

В рамках конференции состоялась презентация проекта «Вышитая карта Подмосковья». На полотне соединили фрагменты с силуэтами муниципальных округов региона, на каждом из которых вручную вышиты культурные коды территорий, отражающие историю, знаковые места и великих личностей, связанных с округами. Над созданием карты трудились 75 мастеров из учреждений культуры всех 56 муниципалитетов региона.

Среди почетных гостей были депутат Московской областной думы от фракции «Единая Россия», член комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Е. А. Лобышева, заместитель начальника управления государственной политики в сфере межнациональных отношений ФАДН В. В. Косенков и заведующая отделом нематериального этнокультурного достояния ГРДНТ имени В. Д. Поленова М. А. Жучкова. С видеообращением выступила директор ГРДНТ имени В. Д. Поленова Т. В. Пуртова.

С докладами выступили художественный руководитель ансамбля «Беседушка» (Москва) Анна Гречина, руководитель структурного подразделения Центра традиционной русской культуры южного Подмосковья «Истоки» при Дворце культуры «Октябрь» в Подольске Елена Бессонова, директор Белгородского государственного центра народного творчества Матвей Растворцев и заведующий сектором традиционной народной культуры Брянского областного методического центра «Народное творчество» Иван Булаткин.

Мероприятие завершилось концертом, в программу которого вошли произведения с национальным колоритом.