Городской этап турнира по быстрым шахматам прошел в Химках

2 ноября в Химках прошел городской этап турнира по быстрым шахматам. Самым юным участникам блиц-турнира исполнилось всего 7 лет.

В Химках состоялся городской этап турнира по быстрым шахматам «Шахматная партия Единства». Соревнования приурочили ко Дню народного единства — по словам организаторов, шахматы отражают принципы честной борьбы и уважения к сопернику. Торжественное открытие началось с приветственного слова депутата Ольги Игнатьевой.

Соревновательная часть прошла напряженно. Отборочный этап включал семь партий, каждая из которых требовала максимальной концентрации и тактического расчета. Блиц-формат не оставлял времени на раздумья: юные шахматисты демонстрировали знание дебютов и умение принимать решения в жестком цейтноте. Судейская коллегия из опытных арбитров следила за матчами, а после подсчета очков определила победителей по итогам всех семи раундов.

Самые талантливые шахматисты получили памятные призы, медали и почетные грамоты от партии «Единая Россия». Награды стали признанием успехов и мотивацией для дальнейшего развития в спорте.

Организаторами выступили местное отделение «Единой России» и спортивная школа «Дом юных техников „Интеграл“». Организационную поддержку и контроль за соблюдением правил обеспечили Шахматная федерация Московской области и спортивный клуб имени Сергея Карякина — это помогло провести соревнования на высоком уровне и в соответствии с международными регламентами.

Муниципальный этап — лишь первая ступень. Финал турнира состоится 7 ноября в Раменском. Призеры химкинского этапа получат возможность испытать силы среди лучших шахматистов Московской области.