Финальный этап ремонта дороги начался в деревне Носово в Химках

Ремонт дороги в деревне Носово выходит на финишную прямую. На этой неделе специалисты установят искусственные дорожные неровности и дорожные знаки.

Один из ключевых объектов программы ремонта 2026 года в Химках — участок в деревне Носово. Эта дорога имеет особое значение, потому что соединяет сразу три садовых товарищества — «Луч», «Регион» и «Радуга» — с общей транспортной сетью округа. Протяженность ремонтируемого отрезка составляет 715 метров.

Сначала специалисты профилировали полотно щебнем, задействовав спецтехнику для выравнивания и создания прочного основания. Затем пришел черед укладки асфальта. Сейчас проект выходит на завершающую стадию.

Параллельно продолжаются работы в микрорайоне Новогорск на улице Соколовской. Здесь, помимо обновления асфальтового покрытия, расширяют проезжую часть, чтобы повысить пропускную способность и сделать движение более удобным. На этом участке также появятся искусственные дорожные неровности и свежая разметка.

Оба ремонта проходят в рамках Народной программы партии «Единая Россия» и входят в национальный проект «Инфраструктура для жизни», который с 2025 года системно развивается в Подмосковье.