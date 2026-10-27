Акцию по безопасности на железной дороге провели в Ленинском округе

В Ленинском городском округе 23 октября активисты движения «Волонтеры Подмосковья» провели профилактическую акцию на железнодорожной станции Расторгуево. Добровольцы напомнили пассажирам о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Волонтеры раздали информационные листовки с рекомендациями по безопасности. Координатор движения «Волонтеры Подмосковья» в Ленинском округе Полина Романовская отметила важность таких акций.

«Железная дорога — зона повышенной опасности, поэтому важно соблюдать установленные правила и сохранять бдительность. Во время таких акций мы стараемся донести до пассажиров простые, но необходимые рекомендации, которые помогают избежать опасных ситуаций. Безопасность во многом зависит от внимательности каждого человека», — рассказала Полина Романовская.

В ходе акции волонтеры общались с пассажирами и распространяли памятки «Правила безопасности на железнодорожной станции». В них собраны основные рекомендации по безопасному поведению на железнодорожной инфраструктуре.

Активисты движения на постоянной основе проводят профилактические рейды и информационные мероприятия, направленные на повышение безопасности жителей. На прошлой неделе они также организовали в Бутовской школе № 1 в поселке Измайлово игровую программу по пожарной безопасности для учеников четвертых классов. Школьники участвовали в тематических конкурсах, знакомились с познавательными презентациями и повторяли правила поведения в экстренных ситуациях.