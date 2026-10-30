Осенняя Школа вожатых для будущих наставников открылась в Подмосковье

В Мытищах стартовала осенняя Школа вожатых студенческих отрядов Московской области. В образовательном проекте участвуют 210 студентов колледжей и вузов, которые готовятся к работе в детских оздоровительных лагерях в следующем году. Об этом сообщили в региональном министерстве информационной и молодежной политики.

Педагогическое направление остается одним из востребованных в движении студенческих отрядов региона. По словам министра информации и молодежной политики Московской области Екатерины Швелидзе, минувшим летом более трех тысяч участников отрядов работали вожатыми в лагерях Подмосковья, других регионов России и Белоруссии. Новые слушатели школы пройдут профессиональную подготовку и получат документ государственного образца.

Обучение сочетает теоретические занятия и практику. Студенты изучат основы педагогики и возрастной психологии, освоят способы организации детского коллектива, подготовки воспитательных мероприятий и разрешения конфликтов. Отдельные занятия посвятят разработке программ отрядной деятельности, проведению игр и взаимодействию с детьми разных возрастов.

Участники также будут учиться работать в команде, выстраивать коммуникацию и находить выход из нестандартных ситуаций. Как отметил командир студенческих отрядов Московской области Павел Ковалев, школа помогает новичкам получить профессиональные знания, познакомиться с традициями движения и подготовиться к работе в детских лагерях.

После завершения курса студентам предстоит пройти итоговую аттестацию. Успешно справившиеся с ней получат документ, подтверждающий профессиональную подготовку, и смогут претендовать на работу в детских оздоровительных лагерях.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Узнать подробности об участии в Школе вожатых можно по адресу mosoblrso@mail.ru.