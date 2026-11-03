Свыше 200 домов бойцов СВО бесплатно газифицировали в Подмосковье

В Подмосковье к газу бесплатно подключили более 200 домов участников специальной военной операции и членов их семей. Об этом сообщил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Газификация таких домов идет по президентскому проекту социальной газификации. Оформление для льготных категорий максимально упростили, подключение проводят безвозмездно.

«Газификация домов семей участников СВО находится на особом контроле: мы отслеживаем каждый этап — от подачи заявки до пуска газа, чтобы не допустить сбоев и задержек», — сказал Воропанов.

Одной из тех, кто воспользовался программой, стала Наталья Вагина из микрорайона Заветы Ильича в Пушкино. Семья подала заявку на бесплатную газификацию в марте 2026 года через портал госуслуг. До подключения дом отапливался электрическими конвекторами, зимой расходы достигали 25 тыс. рублей в месяц, а пользоваться ванной было практически невозможно из-за долгого нагрева воды.

Супруг Натальи Сергей Вагин — участник специальной военной операции. Два года он находится в зоне боевых действий, в 2024 году получил тяжелое ранение, но после лечения вернулся к службе. За проявленное мужество он награжден медалью «За отвагу» и знаком «Защитник Курской области».

По данным министерства, с марта 2022 года газ пришел в более чем 3 тыс. подмосковных домов. Заявку на льготную газификацию можно подать только на региональном портале госуслуг.