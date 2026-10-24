Около 500 жителей Химок приняли участие в осеннем субботнике

Участники мероприятия вышли на улицы, чтобы поддержать чистоту во дворах и скверах и подготовить территории к зиме. Работы велись на 17 площадках во всех микрорайонах округа.

К акции присоединились общественные деятели, депутаты, волонтеры, члены партии «Единая Россия» и представители местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области. Жители собрали четыре тысячи мешков листвы и привели в порядок газоны.

Особый вклад внесли учреждения социальной сферы. В наведении порядка приняли участие культурные и спортивные организации, а также образовательные учреждения. Сотрудники детских садов и школ, учащиеся и их родители убирали прилегающие территории, собирали опавшую листву и мелкий мусор.

Глава округа Инна Федотова отметила ценность такой сплоченности и подчеркнула внесезонный характер заботы о чистоте.

«Обычно субботники проводят весной, но я считаю, что чистота — понятие, не привязанное к определенному сезону», — отметила она.

В завершение она поблагодарила всех участников акции.