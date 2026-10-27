Ветеран ВОВ Раиса Трофимова отметила 100-летие в Солнечногорске

Ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла и участница хора ветеранов городского округа Солнечногорск Раиса Трофимова отпраздновала 100-летний юбилей. Торжественное мероприятие в честь именинницы организовали в Доме культуры «Лепсе».

Раиса Трофимовна рассказала, что занимается самодеятельностью с 1946 года. Более 30 лет она поет в составе местного ветеранского хора и продолжает заниматься любимым делом.

«Я всю жизнь пела, песня помогает жить. А секрет здоровья — в работе. И в людях, которые тебя окружают. Желаю нашей молодежи много и вдумчиво читать, любить нашу Родину, свой дом, свою улицу», — подчеркнула Раиса Трофимова.

Поздравить ее пришли председатель совета депутатов округа Марина Веремеенко, заместитель главы Эдуард Машковцев, представители исполкома партии «Единая Россия», Общественной палаты, Всероссийского общества инвалидов и управления культуры муниципалитета.

«Даже в свои 100 лет Раиса Трофимовна сохраняет удивительную любовь к жизни, людям и родной стране. Возглавляла общество инвалидов Санатория ВМФ, участвует в „Активном долголетии“, не теряет интереса к жизни и заряжает окружающих своим оптимизмом», — отметил глава округа Константин Михальков.

Когда началась Великая Отечественная война, Раисе Трофимовне исполнилось 15 лет. После окончания вечерней школы она поступила в педагогический институт. После выпуска большую часть жизни она посвятила работе с детьми, проработав воспитателем 20 лет.