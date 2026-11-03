Заседание совета руководителей предприятий прошло в Павловском Посаде

Мероприятие началось с экскурсии на предприятие «Ультрадекор», которое работает в округе с 2013 года и поставляет продукцию по всей России. Компания является мировым лидером в производстве мебельных плит (ДСП, ЛДСП), ламинированных полов, стеновых панелей и плит ОСП. Практически все процессы механизированы, что обеспечивает высокую точность и производительность. Предприятие постоянно развивается, в настоящее время строятся новые производственные корпуса.

Всего в Павлово-Посадском округе функционируют 109 предприятий, в том числе 16 крупных и средних. За этими цифрами — рабочие места, инвестиции и социальная ответственность. Основная задача совета, который является рабочим инструментом диалога власти и бизнеса, — оказывать практическую поддержку предпринимателям в развитии инфраструктуры, подготовке кадров и привлечении инвестиций.