Услугой по установлению тарифов на воду в Подмосковье воспользовались 600 раз

Жители и предприниматели Московской области более 600 раз воспользовались электронной услугой по установлению тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Услуга доступна на региональном портале в разделе «Бизнесу» — «Бизнес» — «Тарифы и нормативы». Получить ее могут индивидуальные предприниматели и юридические лица. Через сервис можно подать заявление на установление тарифов для организаций, в отношении которых ранее осуществлялось или не осуществлялось регулирование, а также на пересмотр ранее установленных тарифов.

Ранее установленные тарифы пересматривают, если вступило в законную силу решение суда или предписание федерального органа, изменился состав имущества заявителя, изменилась ставка НДС, изменился компонент на холодную воду или на тепловую энергию в составе одно- или двухкомпонентного тарифа на горячую воду.

Чтобы подать заявление, нужно авторизоваться на портале через ЕСИА, выбрать соответствующую цель обращения, заполнить онлайн-форму и приложить запрашиваемые документы. Искусственный интеллект распознает прикрепленные к заявке документы и выявит некорректно загруженные файлы. Услуга предоставляется бесплатно.