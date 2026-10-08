Подмосковные строители помогли восстановить еще одну школу в Мариуполе

В Мариуполе близится к завершению восстановление двухэтажного здания школы, построенного в 1953 году и получившего серьезные повреждения в 2022 году. После ремонта учреждение обновили с учетом требований российских образовательных стандартов, а завершить оставшиеся работы планируют в ближайшее время. Об этом сообщили в подмосковном МинЖКХ.

В здании отремонтировали конструктивные элементы, заменили кровлю, утеплили фасад и обновили инженерные коммуникации. Часть помещений перепланировали, в учебных кабинетах и коридорах завершили отделочные работы, сейчас специалисты заканчивают ремонт спортивного зала.

Для безопасности детей в школе установили видеокамеры, охранную и пожарную сигнализацию. На территории установили бордюры, уложили асфальт на проезде и спортивной площадке, где предусмотрены теневые навесы. Сейчас там монтируют резиновое покрытие.

Ход восстановления контролируют специалисты технадзора Подмосковья. За время работ они побывали на объекте более 110 раз, проверяя качество строительства, соблюдение технологий и соответствие выполненных работ нормативным требованиям.

«Многие подрядчики и заказчики отмечают насколько непросто сдать объект, который строится под вашим надзором, но это говорит только об одном — мимо профессионального взгляда не проскочит ни одна деталь, а значит, вы делаете все правильно. Вы всегда с готовностью и самоотдачей беретесь за новые задачи и показываете высокий результат», — сказал глава министерства Кирилл Григорьев.

После завершения всех работ здание планируют использовать для занятий младших классов средней школы № 34, расположенной рядом. Сейчас в этом учебном заведении занятия проходят в две смены.