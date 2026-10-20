Самые распространенные мифы о диспансеризации развенчали в больнице в Мытищах

Диспансеризация остается одним из самых эффективных инструментов профилактики, несмотря на существующие вокруг нее мифы. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Многие ошибочно полагают, что профосмотры предназначены только для пожилых людей. На самом деле проходить их можно с 18 лет: раз в три года до 39 лет и ежегодно после 40, причем для каждой группы предусмотрен свой перечень исследований.

Второе заблуждение — отсутствие симптомов гарантирует здоровье. Главная ценность проверки как раз в выявлении скрытых угроз, таких как высокое давление или преддиабет, которые легко скорректировать до появления осложнений.

Третий миф касается сложности процесса. Большинство базовых процедур — от ЭКГ и флюорографии до анализов крови — укладываются в один визит и занимают несколько часов. Четвертое опасение касается денег: диспансеризация полностью бесплатна по полису ОМС в рамках госгарантий, никаких доплат не требуется.

Наконец, пятое заблуждение — необходимость направления. Для записи достаточно прийти в поликлинику с паспортом, СНИЛС и полисом.

Напоминаем, что 24 октября в городских поликлиниках в Мытищах пройдет единый день диспансеризации.