Более 400 операций на сосудах выполнили с начала года в Люберецкой больнице

С начала года специалисты сосудистого отделения Люберецкой больницы выполнили более 400 операций. Медики лечат заболевания артерий и вен, помогают предотвратить инсульты и сохранить конечности пациентам с тяжелыми нарушениями кровообращения. Об этом рассказал заведующий отделением Родион Шилов.

Хирурги оперируют сосуды рук и ног, сонные артерии, обеспечивающие приток крови к головному мозгу, а также брюшную аорту. По словам Шилова, главная цель лечения — не только устранить проблему, но и помочь пациентам вернуться к привычной жизни, снизив вероятность повторных осложнений.

Многие вмешательства выполняют через небольшие проколы, что сокращает период восстановления. При сложных поражениях артерий нижних конечностей врачи применяют гибридные методики, сочетая открытую операцию с эндоваскулярным лечением.

Отдельное направление работы — хирургия сонных артерий. Врачи взаимодействуют с неврологами, чтобы снизить риск острого нарушения мозгового кровообращения и улучшить снабжение мозга кровью. С начала года специалисты провели более 100 таких операций.

В отделении работают четыре врача, включая заведующего. Они оказывают помощь как в плановом порядке, так и в экстренных ситуациях. По информации медиков, подразделение входит в число ведущих в Московской области по лечению сосудистых патологий. С момента его создания здесь используют реконструктивные хирургические методики и регулярно осваивают новые виды вмешательств.

Для госпитализации необходимо направление от хирурга, невролога или кардиолога поликлиники.