Преподаватель из Мытищ стала участницей форума в ЦФО

Пресс-служба администрации г. о. Мытищи

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Мытищи

В Ярославле прошел форум, объединивший около 900 специалистов из регионов Центрального федерального округа. В числе участников — учитель школы № 24 городского округа Мытищи и куратор Движения Первых Кристина Колочева.

Как отметили в управлении образования администрации городского округа Мытищи, Кристина Колочева координирует воспитательные практики в округе: помогает приводить их в соответствие с федеральными трендами и продвигает успешные локальные инициативы на уровне всего ЦФО.

Программа форума включала лекционные модули, посвященные воспитательной среде, ценностным ориентирам подростков и вовлечению родителей. На интерактивных площадках участники занимались разработкой мини-планов внедрения новых практик. Также для гостей были организованы мастер-классы по народному ремеслу с применением цифровых технологий.

Участие представителя Мытищ в мероприятии такого уровня подтверждает высокий потенциал системы образования округа и готовность педагогов к внедрению современных воспитательных подходов.