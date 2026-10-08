Четыре проекта из Подмосковья вышли в финал премии «Мы вместе»

В России стартовало народное голосование за финалистов шестого сезона международной премии #МыВместе. В этом году на конкурс поступили более 60 тысяч заявок из 155 стран, а Московскую область в финале представляют четыре участника в разных номинациях. Об этом сообщили в региональном Министерстве информации и молодежной политики.

Как сообщила глава ведомства Екатерина Швелидзе, Подмосковье участвует в премии с первого сезона. В этом году на конкурс поступили более тысячи заявок из Московской области, 30 из них стали победителями регионального этапа, 23 прошли в полуфинал, а четверо вышли в финал.

В номинации «Лидер НКО» категории «Личности» за победу борется Лариса Безвербная — руководитель благотворительного фонда «Подари подарок». Организация с 2019 года помогает семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в том числе взрослым и детям с инвалидностью, одиноким матерям и людям, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций.

За время работы фонда помощь получили более 2,3 тысячи семей. В рамках межрегиональных акций адресную поддержку оказали 1,8 тысячи семей из 74 регионов России. Общая сумма помощи превысила 118 миллионов рублей.

В категории «НКО и проекты» Подмосковье представляет Елена Жарова с инициативой «Команда добра». Проект работает на базе регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе и объединяет добровольцев для системной помощи участникам специальной военной операции и их семьям.

Еще два финалиста из региона участвуют в категории «Компании». Автономная некоммерческая организация «Центр защиты животных» из Наро-Фоминска представила программу «Поводог» в номинации «Устойчивое будущее».

Компания «Четыре лапы» участвует в номинации «Лидер социальных изменений. МСП» с федеральным благотворительным проектом «Добролап». Инициатива действует с 2015 года и позволяет собирать необходимые товары для животных из приютов как в магазинах сети, так и онлайн.

Проголосовать за финалистов можно через бота в мессенджере «Макс». В каждой номинации участник может отдать один голос за выбранного финалиста. Имена лауреатов объявят на форуме #МыВместе, который пройдет со 2 по 5 декабря.