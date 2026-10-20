Открытие нового сезона Школьной лиги прошло в Серпухове

В Серпухове дали старт новому сезону регионального проекта «Единая школьная лига». В спортивную борьбу вступают 18 общеобразовательных школ — более 900 участников.

Глава округа Алексей Шимко поприветствовал ребят вместе с председателем окружного Совета депутатов Михаилом Шульгой и депутатом Мособлдумы Дианой Алумянц.

В этом сезоне ребят ждут шесть направлений: футзал, баскетбол 3×3, волейбол, шахматы, настольный теннис и киберспорт. Серпухов — участник пилотных проектов Подмосковья: БПЛА в «Школьной лиге» и сдачи нормативов ГТО по пилотированию БПЛА.

Нововведение сезона — «Семейная лига». Теперь в соревнованиях могут участвовать не только ученики, но и их родители, бабушки, дедушки и совершеннолетние братья или сестры. Результаты семейных стартов пойдут в общий зачет команды школы.

Проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева совместно с Минспорта и Минобразования региона при поддержке «Здорового Отечества». Региональный этап стартует весной 2027 года.