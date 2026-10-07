Учителей и воспитателей из семей участников СВО поздравили в Химках

5 октября, в День учителя, глава Химок Инна Федотова встретилась с педагогами и сотрудниками дошкольных учреждений, близкие которых в настоящее время выполняют воинский долг в зоне специальной военной операции. Встреча в теплой атмосфере состоялась в доме детского творчества «Созвездие».

Особое внимание было уделено женщинам, которые каждый день совмещают работу в школе или детском саду с заботой о семье и тревогой за родных, находящихся на передовой. Для таких педагогов особенно важны внимание, поддержка и ощущение, что они не остаются один на один со своими переживаниями.

Инна Федотова поблагодарила собравшихся за стойкость, терпение и весомый вклад в воспитание будущего поколения. «Для меня было важно не только поздравить вас с профессиональным праздником, но и сказать каждой: мы рядом, мы слышим вас, мы понимаем, как вам нужны это тепло и общение», — отметила глава Химок.

Учителя и воспитатели смогли обсудить профессиональные темы, обменяться опытом и ненадолго отвлечься от повседневных забот в кругу коллег.