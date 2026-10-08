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    Студентка из Дубны победила во всероссийском конкурсе «Лучший урок письма»

    Фото: Пресс-служба АО «Почта России»

    Студентка «Подмосковного политехнического колледжа» Дубны Алиса Бусыгина заняла первое место во всероссийском детском конкурсе «Лучший урок письма — 2026». Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

    Бусыгина победила в номинации «Напишите письмо другу о том, почему человеческие связи так важны в цифровом мире».

    Конкурс проходит по всей стране каждый год с января по сентябрь уже 24 года. За всю историю его проведения в нем приняли участие более 2,6 миллиона юных россиян.

    В Год единства народов России самыми популярными среди участников стали патриотические номинации: «Есть такая профессия — Родину защищать…», «Рецепты счастливой семьи», а также «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью!».

    Творческий почтовый проект содействует сохранению и развитию культуры эпистолярного жанра и концентрирует внимание молодых россиян на ценностях семьи и родного языка, единой истории и вековой дружбе народов страны.

    Список победителей доступен по ссылке.

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