Подмосковный врач Генералова: сильный насморк может замедлить развитие младенца

Детский насморк часто воспринимается родителями как безобидное явление, проходящее за неделю. Врач-педиатр Можайской больницы Ольга Генералова предупреждает, что за привычными симптомами могут скрываться состояния, требующие немедленного вмешательства.

Основная угроза заключается не в течении из носа, а в риске осложнений и нехватке кислорода. Особенно уязвимы младенцы до года: из-за строения носоглотки у них быстро развиваются отиты и воспаления пазух.

«Тревожные сигналы, при которых нужно срочно обратиться к врачу: насморк длится дольше 10–14 дней без улучшения, появились густые выделения, боль в ухе, повторный подъем температуры, затрудненное дыхание, одышка или ребенок стал вялым и отказывается от еды. Сильный насморк буквально лишает ребенка кислорода, что сказывается на его самочувствии, сне и даже развитии, ведь мозг недополучает свою порцию кислорода», — отметила Ольга Генералова.

Самолечение при затяжном насморке недопустимо. Если симптомы не проходят или усиливаются, необходимо показать ребенка специалисту, чтобы избежать развития серьезных патологий.