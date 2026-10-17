Встреча администрации с жителями деревни Манюхино прошла в Мытищах

Сотрудники администрации городского округа Мытищи провели встречу в формате выездной администрации с жителями округа. Мероприятие прошло в деревне Манюхино.

Встреча была посвящена вопросам ресурсоснабжения. Сотрудники администрации, депутатский корпус, представители Мособлгаза, Россетей, Мосэнергосбыта, Сергиево-Посадского регионального оператора, а также территориального управления МосОблЕИРЦ обсудили темы, которые сегодня наиболее актуальны для жителей.

Основная часть обращений касалась вопросов уличного освещения, социальной газификации, начислений за оплату ЖКУ, перерасчета за вывоз мусора и подключения электроэнергии.

Все обращения зафиксированы. Специалисты постарались дать развернутые ответы. Темы, требующие более детальной проработки, взяты на контроль профильными ведомствами.