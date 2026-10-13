Обновленную Центральную детскую библиотеку открыли в Жуковском

В Жуковском 12 октября открыли обновленную Центральную детскую библиотеку. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Библиотека входит в Жуковскую централизованную библиотечную систему — всего в ней шесть библиотек. В ходе модернизации в помещении провели косметический ремонт и полностью реорганизовали внутреннее пространство, которое теперь можно трансформировать под разные задачи.

В зале абонемента создали зону отдыха для чтения, а в читальном зале — многофункциональное пространство с выдвижным экраном, столами-трансформерами, креслами и освещением. Там же установили пианино — для творческих вечеров, концертов, встреч, лекций, мастер-классов и кинопоказов. Для детей оборудовали зону с интерактивными играми и коворкинг.

Кроме того, для библиотеки закупили новую мебель, технику, оборудование и книги. В обновленном пространстве планируют проводить занятия студии рисования, мастер-классы для детей разного возраста, встречи клуба юных читателей, встречи с писателями и показы документальных и художественных фильмов. Готовятся к открытию кружок робототехники и клуб настольных игр, а во время школьных каникул в библиотеке организуют досуг детей.

В 2026 году в Подмосковье заработают еще две модельные библиотеки: Детская библиотека во Фрязине и Центральная детская библиотека ЦБС Ленинского городского округа. Детские модельные библиотеки, которые откроются в 2026 году в наукоградах Жуковском и Фрязине, связаны с космической тематикой.