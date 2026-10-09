Новый завод готовой еды в Коломне создаст 200 рабочих мест в 2027 году

В Коломне планируют запустить завод по выпуску готовой пищевой продукции. В проект вложат 850 миллионов рублей, а после выхода на полную мощность предприятие сможет производить до 60 миллионов единиц продукции в год и обеспечит работой 200 человек. Запуск производства намечено на 2027 год.

Соглашение о реализации проекта подписали министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин и генеральный директор «Торгово-производственной компаним НВН» Виктор Нам. Церемония прошла в рамках выставки «Золотая осень».

Сейчас объект готов примерно на 80%. Разрешение на строительство ранее получила другая компания, а в 2023 году активы приобрела «ТПК НВН». Новый владелец намерен закончить работы, сохранив назначение земельного участка, и изменить внутреннюю планировку здания с учетом потребностей своего производства.

Предприятие выпускает готовые продукты и блюда для организаций, кафе, столовых, магазинов и других компаний общественного питания. Расширение позволит увеличить объемы производства и выйти на новые рынки.

Виталий Мосин отметил, что Московская область занимает первое место в стране по выпуску готовых пищевых продуктов и блюд. По его словам, развитие новых производственных площадок в регионе поможет нарастить объемы выпуска и создать рабочие места.