В Подмосковье продлили регистрацию на проект «Промышленный наставник»

В Подмосковье до 15 октября продлили регистрацию для участия во втором сезоне проекта «Промышленный наставник». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

К участию приглашают руководителей, собственников и главных инженеров компаний МСП с оборотом от 120 миллионов до двух миллиардов рублей в возрасте до 45 лет. Официальное открытие второго сезона состоится 20 октября в рамках Московского инвестиционно-промышленного форума в ОЭЗ «Технополис Москва».

На сайте «Клуба молодых промышленников» уже опубликован список будущих наставников второго сезона. Среди них руководители из «Лукойла», «Норникеля», «ИнтерРАО», «КЭАЗ» и других компаний-лидеров. Эксперты проведут вебинары и будут консультировать участников по актуальным практикам и прикладным инструментам для работы с реальными вызовами.

С октября по декабрь 2026 года наставники и участники будут решать бизнес-кейсы по запросам промышленных МСП и обмениваться управленческим и производственным опытом.

Также запланированы экспертные вебинары, онлайн-встречи с отраслевыми департаментами Минпромторга России, общественными организациями и партнерами, офлайн-экскурсии на производства предприятий-наставников. 15 декабря состоится конференция, где подведут итоги второго сезона.

Программа помогает предпринимателям перенимать управленческие подходы у более опытных коллег и получать экспертную поддержку для развития производственных проектов.

В рамках программы Клуба на Московском инвестиционно-промышленном форуме также состоятся Биржа промышленной кооперации — площадка прямых переговоров между промышленными заказчиками и поставщиками по конкретным техническим заданиям — и «Менторская гостиная», где наставники из крупного бизнеса вместе с руководителями промышленных МСП разберут управленческие и производственные кейсы и сформируют практические рекомендации.

Все интересующие вопросы можно задать Попковой Екатерине по телефону +7 912 803 2393.