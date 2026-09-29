Сквер Машиностроителей в Электростали благоустроят в 2027 году

В следующем году в Электростали обновят сквер Машиностроителей, расположенный рядом с мемориалом «Катюше». Проект благоустройства охватит территорию площадью 2,06 гектара в центральной части города.

Предусмотрено обновление мемориала и создание современного общественного пространства с единой стилистикой.

Основой концепции станет образ «Катюши» — символа силы, динамики и Победы. В оформлении используют диагональные линии, напоминающие траекторию реактивных снарядов, а в цветовой гамме будут преобладать темно-серый и алый оттенки.

В сквере появятся главная площадь и площадь возле мемориала, пешеходная аллея, детская и воркаут-площадки, зоны для стритбола и настольного тенниса, летняя эстрада, качели и парковка на 51 машину. Также установят стелу «Катюша» и бюст.

Историю Великой Отечественной войны представят на тематических стендах «Наша Победа», «Путь к Победе», «Хроника», «Письма с фронта», «Стихи войны» и «Электросталь 1941–1945». Отдельные материалы расскажут о БМ-13 и ее роли в годы войны.