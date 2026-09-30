Волонтеры закрасили надписи с незаконной рекламой в Подмосковье

В Подмосковье прошел единый день закрашивания надписей на фасадах домов, зданиях и ограждениях в рамках антинаркотической кампании. Центральной площадкой мероприятия стал Раменский округ, где к участникам регионального движения «Волонтеры Подмосковья» присоединились представители движения «Волонтеры культуры».

Как сообищил в региональном министерстве информации и молодежной политики, добровольцы работали сразу на нескольких участках. Крупные изображения на фасадах многоэтажек удаляли с помощью краски и валиков, а надписи на остановках и заборах закрашивали точечно.

Руководитель движения «Волонтеры культуры» Милена Богданова отметила, что подобные мероприятия объединяют добровольцев и позволяют молодым людям проявлять инициативу.

Одним из наиболее активных участников стал житель Раменского Дмитрий Самусев. Он присоединился к акции в прошлом году и продолжает регулярно участвовать в мероприятиях по благоустройству города.

«Хочется, чтобы как можно больше молодых людей понимали: изменить мир вокруг себя реально, и начать можно с простого шага — взять в руки кисть и сделать свой город чище», — сказал Дмитрий Самусев.

Мероприятие прошло в рамках национального проекта «Молодежи и дети».