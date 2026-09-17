Семейный фестиваль прошел в храме Илии Пророка в Подольске

Мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности, традиционно проводится в ознаменование подвига святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Организаторами фестиваля выступили Подольское благочиние и волонтерское движение «Милосердие-Подольск».

На фестивале была представлена насыщенная программа: концерт с выступлениями творческих коллективов, благотворительная ярмарка с уникальными изделиями, мастер-классы и увлекательный квест для детей, развлекательная и познавательная программа для юных гостей, семейная фотозона для памятных снимков, конкурс «Наша родословная».

Все желающие могли подкрепиться на десертной трапезе с чаем, пирогами и пряниками.

На фестивале чествовали волонтеров движения «Милосердие — Подольск», активно поддерживающих участников специальной военной операции.