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    Семейный фестиваль прошел в храме Илии Пророка в Подольске

    Фото: Пресс-служба администрации г.о. Подольск

    Мероприятие, посвященное Дню семьи, любви и верности, традиционно проводится в ознаменование подвига святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских. Организаторами фестиваля выступили Подольское благочиние и волонтерское движение «Милосердие-Подольск».

    На фестивале была представлена насыщенная программа: концерт с выступлениями творческих коллективов, благотворительная ярмарка с уникальными изделиями, мастер-классы и увлекательный квест для детей, развлекательная и познавательная программа для юных гостей, семейная фотозона для памятных снимков, конкурс «Наша родословная».

    Все желающие могли подкрепиться на десертной трапезе с чаем, пирогами и пряниками.

    На фестивале чествовали волонтеров движения «Милосердие — Подольск», активно поддерживающих участников специальной военной операции.